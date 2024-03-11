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Криминал

Обиженная жительница Пачелмского района написала донос на приятеля

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В Пачелмском районе 35-летняя местная жительница обвинила 65-летнего знакомого в краже значительной суммы. Полицейские провели проверку и выяснили, что сельчанка солгала.

Согласно материалам дела, женщина пришла в гости к знакомому, а после застолья он вызвался проводить подругу до дома. Сельчанка уходить не желала и стала спорить с хозяином, но тот настоял на своем и выставил ее за порог.

Затаив обиду, женщина придумала план мести. Она обратилась в полицию с заявлением о том, что приятель якобы украл у нее 100 000 рублей. На самом деле этой суммы у сельчанки и не было.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении преступления)», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Женщине грозит отправиться за решетку на срок до двух лет.

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