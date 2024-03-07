В Пензе задержали женщину с тысячей свертков героина

07.03.2024 | 09:53

Пензенские полицейские задержали 37-летнюю гражданку соседней республики с крупной партией наркотиков. Она хотела продать товар в городе на Суре.

Запрещенное вещество женщина привезла в чемодане.

«Полицейские изъяли 10 полимерных пакетов, в которых содержалось около 1000 свертков из изоленты», - сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Стяжков.

Внутри было примерно 1,7 килограмма героина.

Выяснилось, что задержанная работает межрегиональным курьером. Наркотик она забрала из тайника в Московской области.

Возбуждено уголовное дело. Женщину заключили под стражу.

Полицейские просят пензенцев быть бдительными.

«Если у вас есть информация о распространении наркотических средств, содержании наркопритонов и подобные сведения, убедительная просьба сообщить об этом по телефонам дежурной части УМВД России по Пензенской области 8-(8412)-56-31-11 и 59-10-10», - призвали в УМВД.

Звонящим гарантируют анонимность.