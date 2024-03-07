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Криминал

В Пензе задержали женщину с тысячей свертков героина

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Пензенские полицейские задержали 37-летнюю гражданку соседней республики с крупной партией наркотиков. Она хотела продать товар в городе на Суре.

Запрещенное вещество женщина привезла в чемодане.

В Пензе задержали женщину с тысячей свертков героина

«Полицейские изъяли 10 полимерных пакетов, в которых содержалось около 1000 свертков из изоленты», - сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области Алексей Стяжков.

В Пензе задержали женщину с тысячей свертков героина

Внутри было примерно 1,7 килограмма героина.

В Пензе задержали женщину с тысячей свертков героина

Выяснилось, что задержанная работает межрегиональным курьером. Наркотик она забрала из тайника в Московской области.

Возбуждено уголовное дело. Женщину заключили под стражу.

Полицейские просят пензенцев быть бдительными.

«Если у вас есть информация о распространении наркотических средств, содержании наркопритонов и подобные сведения, убедительная просьба сообщить об этом по телефонам дежурной части УМВД России по Пензенской области 8-(8412)-56-31-11 и 59-10-10», - призвали в УМВД.

Звонящим гарантируют анонимность.

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Источник — фото и видео областного УМВД РФ
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