Сугроб помешал пьяному земетчинцу скрыться от инспектора ДПС

06.03.2024 | 09:27

42-летний житель Земетчинского района остался без машины: Hyundai Solaris у него конфисковали за пьяную езду.

В августе прошлого года мужчина привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение, поэтому, когда днем 28 января 2024-го снова попался за рулем подшофе, в отношении него возбудили уже уголовное дело.

Экипаж ДПС встретился водителю на улице Зеленой в селе Ушинка. Инспектор взмахнул жезлом, только останавливаться автомобилист не собирался. Однако удача в тот день была не на его стороне: пытаясь скрыться, он застрял в сугробе на повороте.

«Сотрудник ГИБДД выявил у злоумышленника признаки опьянения в виде запаха алкоголя изо рта, неустойчивости позы, нарушения речи и поведения, не соответствующего обстановке. Однако водитель отказался от прохождения освидетельствования алкотестером и медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Он был отстранен от управления транспортным средством, а его автомобиль - изъят», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Суд приговорил сельчанина к 280 часам обязательных работ с лишением права управлять транспортом на два с половиной года. Машину конфисковали в собственность государства.