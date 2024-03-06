Пензенец нашел ключ от строительного вагончика и обокрал рабочих

06.03.2024 | 11:04

В Пензе 31-летний местный житель проник в бытовку и обокрал четырех строителей. Он вытащил деньги из карманов их курток. Мужчину нашли по записям с камер.

Это случилось на стройплощадке. Вещи рабочих висели в вагончике. На снятых кадрах видно, как пензенец входит на территорию через ворота, минуя собак. Через некоторое время горожанин удаляется с пакетом.

«Общая сумма похищенных денег составила около 40 000 рублей», - сообщила следователь отдела полиции № 2 УМВД России по г. Пензе Юлия Мартышкова.

Строители обратились в полицию. Мужчину нашли, он во всем признался и рассказал, что увидел, где лежит ключ от бытовки. С ним он заходил внутрь и обыскивал чужую одежду. Деньги житель Пензы тратил на личные нужды.

«Полицейские проводят проверку на причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории города», - отметила Юлия Мартышкова.

Возбуждены уголовные дела. Вору грозит до 5 лет лишения свободы. Сейчас он под домашним арестом.