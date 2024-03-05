Пензенец до смерти избил знакомого во время застолья

05.03.2024 | 11:47

В Пензе 33-летнего местного жителя обвиняют в смерти 43-летнего знакомого. Он сильно избил его во время застолья.

Трагедия случилась 22 февраля, когда младший из мужчин пришел домой к старшему. Товарищи выпивали, а потом поссорились и подрались. Гость много раз ударил оппонента руками и ногами по голове и телу, затем скрылся.

Хозяин умер от травм. Его труп в квартире нашла сожительница и вызвала полицию.

«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции установили подозреваемого в совершении преступления. Мужчина был задержан на территории города Пензы и дал признательные показания», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Горожанина заключили под стражу. Ранее он уже был судим за кражу и грабеж.

«Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и закрепление доказательственной базы», - отметил старший следователь следственного отдела СУ СК РФ по Пензенской области Сергей Маслов.