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Криминал

Пензенец до смерти избил знакомого во время застолья

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В Пензе 33-летнего местного жителя обвиняют в смерти 43-летнего знакомого. Он сильно избил его во время застолья.

Трагедия случилась 22 февраля, когда младший из мужчин пришел домой к старшему. Товарищи выпивали, а потом поссорились и подрались. Гость много раз ударил оппонента руками и ногами по голове и телу, затем скрылся.

Пензенец до смерти избил знакомого во время застолья

Пензенец до смерти избил знакомого во время застолья

Пензенец до смерти избил знакомого во время застолья

Хозяин умер от травм. Его труп в квартире нашла сожительница и вызвала полицию.

Пензенец до смерти избил знакомого во время застолья

«На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции установили подозреваемого в совершении преступления. Мужчина был задержан на территории города Пензы и дал признательные показания», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Горожанина заключили под стражу. Ранее он уже был судим за кражу и грабеж.

Пензенец до смерти избил знакомого во время застолья

«Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств преступления и закрепление доказательственной базы», - отметил старший следователь следственного отдела СУ СК РФ по Пензенской области Сергей Маслов.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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