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Криминал

В Сердобске повара украли еду из дома-интерната для престарелых

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В Сердобске обитатели дома-интерната для престарелых и инвалидов чуть не лишились положенных им котлет. Мясо украли поварихи, они были пойманы.

Это случилось в декабре. Женщины сговорились и вынесли из учреждения 4 кг говядины и фарша, столько же сливочного масла, а еще 2,5 кг сыра и многое другое, что предназначалось для приготовления еды проживающим в интернате.

«Перед этим одна из поваров заранее договорилась со своим знакомым, чтобы тот приехал на машине и помог вывезти продукты к ней домой, где по плану должен был состояться раздел похищенного с коллегой», - сообщили в Сердобском городском суде.

Водитель ничего не знал о преступлении. С едой в салоне он начал выезжать с территории и попался на глаза охраннику. Тот остановил машину и увидел в ней украденные продукты. План работниц потерпел фиаско.

Стоимость похищенного составила около 8 000 рублей. Женщин осудили. Они во всем признались и раскаялись. Обеим назначили штраф в размере 10 000 рублей.

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