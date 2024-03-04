Пензячка невольно спровоцировала знакомого на преступление

04.03.2024 | 17:06

Жительница Пензы поверила своему неоднократно судимому 34-летнему знакомому и потеряла крупную сумму денег.

Утром 30 декабря они встретились в торговом центре на улице Антонова. Мужчина попросил 100 рублей в долг, чтобы пополнить баланс телефона.

Не задумываясь, женщина дала ему свой мобильный с открытым в нем банковским приложением, предоставив приятелю возможность самому перевести с ее счета нужные средства.

Увидев на экране общую сумму имеющегося (80 000 рублей), горожанин решил воспользоваться ситуацией.

«Он попросил эти деньги взаймы на пару дней под предлогом необходимости срочного лечения матери. С согласия женщины, не подозревающей о преступных намерениях злоумышленника, он самостоятельно перевел указанную сумму на свой банковский счет», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Однако деньги он потратил не на медицинские услуги, а на празднование Нового года. Когда пензячка попросила вернуть долг, заемщик заявил, что отдавать ему нечего.

Женщина обратилась в правоохранительные органы, по факту мошенничества возбудили уголовное дело.

«Обвиняемый вину признал, ущерб возместил. В отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело направлено в суд», - заключила Светлана Артамонова.