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Криминал

Жительница Сердобского района раздала долги, оформив соцконтракт

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29-летнюю жительницу Сердобского района обвиняют в мошенничестве: ее уличили в нецелевом использовании полученных по социальному контракту денег.

В мае прошлого года женщина узнала от односельчан, что в управлении соцзащиты можно оформить социальную помощь в виде выплаты для ведения личного подсобного хозяйства. Она собрала необходимый пакет документов и подписала соцконтракт. 7 июня ей перечислили 197 200 рублей.

Чтобы создать видимость выполнения условий, женщина в конце июня - начале июля купила 40 кур, 4 поросят и корм для них на общую сумму 51 400 рублей. Остальные деньги она потратила на личные нужды.

К осени, понимая, что от нее ждут отчета, сельчанка продала скот и покинула Сердобский район - перебралась в Москву. Выручку она также потратила.

Вину женщина впоследствии признала. Она рассказала, что до апреля 2023 года жила в столице и переехала в дом покойной бабушки в Сердобском районе из-за сложной финансовой ситуации. На ее карту был наложен арест за долги.

С помощью выплаты по соцконтракту сельчанка надеялась решить свои проблемы. Деньги она израсходовала на погашение долгов, покупку сигарет, продуктов и одежды себе и детям, оплату коммунальных услуг, выкуп драгоценностей в комиссионном магазине, приобретение бензина и запчастей для автомобиля сожителя. Кроме того, женщина отметила свой день рождения.

«Уголовное дело направлено мировому судье. Исковые требования о возмещении ущерба орган местного самоуправления намерен заявить в ходе рассмотрения дела», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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Источник — фото pixabay.com
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