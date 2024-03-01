Пензенец угрожал убить знакомого гвоздодером за обидные слова

01.03.2024 | 08:59

42-летний житель Пензы едва не погиб от руки своего 48-летнего знакомого. Тот пришел ранним утром с гвоздодером в руках, разбудил и стал угрожать убийством.

Мужчина сумел вырваться и позвонил в полицию. Правоохранители прибыли к его жилищу и задержали агрессора.

Злоумышленник признался, что узнал о нелестных высказываниях приятеля в свой адрес и решил разобраться с ним, вооружившись инструментом.

«Через некоторое время участники конфликта помирились», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Тем не менее на владельца гвоздодера возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.