39-летний житель Башмаковского района предстал перед судом по обвинению в крупном мошенничестве.

В марте 2023 года мужчина, желая легких денег и понимая, что мера государственной поддержки ему не положена, решил заключить социальный контракт. Он обманул управление социальной защиты населения, занизив свой доход.

29 марта на счет башмаковца поступили 350 000 рублей.

Он повторил схему в апреле 2025 года, вновь занизив суммы своих доходов. Мужчина заключил второй социальный контракт и 25-го числа получил еще 350 000 рублей.

На суде злоумышленник признал свою вину и пояснил, что причиненный государству ущерб возместил в полном объеме.

Мужчине назначили штраф 130 000 рублей. Пока приговор в силу не вступил и может быть обжалован, сообщили в Башмаковском районном суде.