В Пензе задержали 41-летнего иностранца, пытавшегося оформить патент на трудоустройство по поддельному документу.

Гражданин страны ближнего зарубежья предоставит в отдел миграции сертификат о владении русским языком. У полицейских возникли сомнения в подлинности.

Экспертиза выявила признаки фальсификации. Как оказалось, мужчина приобрел бланк в Москве за 20 000 рублей.

По факту подделки документа возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 1 года, уточнили в региональном УМВД.

Ранее в аналогичном нарушении уличили 47-летнюю жительницу Пензы, которая хотела устроиться на должность судебного эксперта. Не имея диплома о соответствующем образовании, она купила фальшивку в интернете.