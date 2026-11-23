Двух пензячек, 41-летнюю мать и 19-летнюю дочь, задержали по подозрению в краже одежды из магазина. Заявление в полицию подали сотрудники торговой точки.

Они сообщили, что похищены разные товары - от нижнего белья до джемперов. Общий ущерб составил около 20 000 рублей.

Личности злоумышленниц оперативно установили. На допросе задержанные во всем признались.

По их словам, перепродавать поживу они не планировали, просто взяли себе вещи, на которых не было магнитных замков. То, что не подошло, подельницы выбросили.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, уточнили в региональном УМВД.