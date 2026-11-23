Центральный окружной военный суд признал 2 пензенцев виновными в совершении террористического акта и легализации средств, полученных преступным путем.

В 2024 году осужденные, на тот момент 15- и 16-летний, связались в интернете с представителями иностранной спецслужбы и передали им координаты расположения 3 вышек сотовой связи в Пензе. По поручению кураторов подростки подожгли сооружения.

«20 и 21 октября приехали сюда. Лично я совершал поджог, а его позвал с собой, чтобы не было страшно. Он просто вокруг смотрел, если бы кто подошел», - рассказал один из соучастников.

«Человек представился сотрудником страховой компании, который выполняет обязанности заказчика. Мы распределили роли: он будет выполнять задание, а я - стоять и наблюдать. Договорились поделить деньги пополам», - добавил второй.

За свою работу оба получили вознаграждение в виде криптовалюты, эквивалент которой составил 12 498 рублей. В свою очередь операторы сотовой связи понесли ущерб на сумму более 545 000.

Полученные средства один из подельников продавал в мессенджере, тем самым легализуя их.

Злоумышленников нашли и задержали сотрудники УФСБ России по Пензенской области. Во время следствия несовершеннолетние находились под домашним арестом.

Доказательства, собранные следователями регионального следственного управления СКР, признаны судом достаточными для вынесения приговора.

«Несовершеннолетнему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в воспитательной колонии, второму фигуранту - 7 лет лишения свободы в колонии общего режима», - уточнили в СУ СКР.