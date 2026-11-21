В региональном СУ СКР и полиции прокомментировали инцидент в магазине детских товаров в ТЦ на улице Московской в Пензе. 60-летний мужчина совершил развратные действия в отношении 7-летней девочки.

По данным следствия, это случилось 16 ноября в одном из помещений магазина. Злоумышленник работал грузчиком в торговой точке.

Ранее он уже был судим, рассказали в региональном УМВД РФ.

О случившемся правоохранителям сообщила мать пострадавшего ребенка. Полиция задержала мужчину по месту жительства. Возбуждено уголовное дело.

Злоумышленника обвинили в насильственных действиях сексуального характера, ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, добавили в региональном СУ СКР.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.