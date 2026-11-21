В Пензе задержали 60-летнего мужчину, которого подозревают в преступлении против половой неприкосновенности 7-летнего ребенка.

По сведениям, имеющимся у издания «ПензаИнформ», все случилось в магазине детских товаров в ТЦ на улице Московской в середине ноября. Подозреваемый работал грузчиком в торговой точке. Его жертвой стала первоклассница.

Мужчина совершил насильственные действия сексуального характера. Девочка сама сообщила об этом матери.

Пока официальной информации о случившемся нет, однако о происшествии рассказали федеральные СМИ.

Ранее в Пензе нашли и задержали мужчину, которого тоже заподозрили в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Инцидент произошел утром 29 сентября в небольшом сквере у перекрестка улиц Калинина и Свердлова.