В Пензе 88-летнему пенсионеру вынесли приговор за смертельное ДТП, случившееся на проспекте Победы 21 июня этого года.

Водитель, двигавшийся на «Ладе-Калине» со стороны улицы Коммунистической в направлении Ленина, сбил 59-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе. От полученных травм она скончалась в больнице.

Как выяснилось, пенсионер на момент аварии был лишен прав, так как в 2025 году его привлекали к административной ответственности за другое ДТП.

На суде мужчина признал вину и пояснил, что сел за руль для поездки за бензопилой - он планировал спилить деревья на даче.

Горожанин частично возместил дочери погибшей моральный вред.

Суд приговорил его к 5 годам условного лишения свободы с испытательным сроком 4 года. Управлять транспортом мужчине запретили в течение двух с половиной лет.

«Удовлетворен иск потерпевшей о компенсации причиненного преступлением морального вреда в размере 1,6 млн рублей», - отметили в областной прокуратуре.