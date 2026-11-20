В Пензе прокуратура в судебном порядке добилась изменения основания и формулировки увольнения бывшей муниципальной служащей - экс-начальника городского управления культуры Веры Фейгиной.

В 2025 году Вера Фейгина договорилась с индивидуальным предпринимателем, что за 690 000 рублей обеспечит ему и аффилированным с ним лицам преимущество при заключении договоров в рамках проекта «Пензенское лето - 2025».

8 августа в своем служебном кабинете она получила часть согласованной суммы - 250 000 рублей. После этого в дело вступили сотрудники ФСБ. Чиновницу и взяткодателя задержали, деньги изъяли.

На следующий день Фейгину по соглашению сторон уволили с должности, которую она занимала 20 лет. Ее сначала заключили под стражу, затем отправили под домашний арест, а после вынесения приговора - в колонию общего режима.

«При наличии оснований для увольнения в связи с утратой доверия женщина покинула должность по собственной инициативе. Прокуратура направила в суд иск об изменении основания и формулировки увольнения на утрату доверия. Заявленные требования удовлетворены. Бывшая муниципальная служащая включена в открытый реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

В отношении взяткодателя тоже был вынесен обвинительный приговор. Его оштрафовали на 2,5 млн рублей.

«По иску прокуратуры в доход Российской Федерации с бывшей чиновницы и двух местных жителей (второй - предприниматель, аффилированный с взяткодателем. - Прим. ред.) солидарно взыскано более 4 млн рублей, полученных в результате противоправной коррупционной деятельности», - уточнили в прокуратуре.