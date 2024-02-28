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Криминал

В Пензе нижегородец незаконно произвел миллионы сигарет

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46-летний нижегородец наладил в Пензе производство сигарет и стал фигурантом уголовного дела. Его продукция не имела акцизных марок, а работники - разрешения на пребывание в стране.

По версии следствия, мужчина придумал план, чтобы обогатиться, и в январе 2023 года начал его воплощать. Он снял нежилое помещение в Октябрьском районе Пензы, взял в аренду у знакомого оборудование, а также купил у неизвестных табак и марки, похожие на акцизные.

На производство мужчина нанял 9 мигрантов, проживавших в России незаконно, и за три месяца они сделали около 1,3 млн сигарет в пачках и еще примерно 2,9 млн штук без упаковки. Общая стоимость составила более 15 млн рублей.

Товар нижегородец хранил и планировал впоследствии пустить в оборот на территории Пензы. Но не успел.

«Незаконная табачная продукция в апреле 2023 года была обнаружена и изъята сотрудниками правоохранительных органов региона», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

На гостя города завели уголовное дело. Он во всем признался и написал явку с повинной. Теперь его ждет суд.

«Материалы уголовного дела по факту организации незаконной миграции выделены в отдельное производство», - отметила Светлана Артамонова.

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