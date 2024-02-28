Пензенцы вынесли с предприятия кабель на миллион рублей

28.02.2024 | 13:45

32-летний и 44-летний пензенцы в течение 8 месяцев тайком выносили с работы кабель и попались, когда ущерб превысил миллион рублей. Они успели похитить более 1 200 метров.

Это произошло на промышленном предприятии в Первомайском районе. Мужчины трудились в организации на его территории и каждый день после смены забирали по мотку кабеля, который временно не использовался.

Так продолжалось с января по август 2023 года.

Когда пропажа вскрылась, за пензенцев взялась полиция. Они рассказали сотрудникам, что снимали с кабеля изоляцию и сдавали его в пункт приема цветных металлов. Деньги делили и тратили на себя.

«В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщила старший следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Юлия Чарная.

Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.