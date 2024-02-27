Пензячка нашла носки под подушкой, избавляясь от порчи

27.02.2024 | 09:23

83-летняя жительница Пензы лишилась огромной суммы, получив взамен дешевый предмет гардероба.

Возле дома к ней подошла незнакомка и сказала, что недруги навели на нее сильную порчу. «Целительница» предложила снять заклятие, и испуганная пенсионерка согласилась.

Незнакомка пояснила, что потребуются все сбережения пожилой женщины, и пообещала вернуть их в целости и сохранности после того, как проведет процедуру очищения.

Пензячка сходила домой, собрала все свои деньги (1 миллион 400 тысяч рублей) и отдала незнакомке. Та завернула купюры в газету, провела ритуал и вернула сверток женщине, предупредив: его надо положить под подушку и несколько дней не открывать, тогда порча уйдет навсегда.

«Пенсионерка выполнила все указания собеседницы. Спустя пару дней она развернула газету, в которой вместо денег оказались носки. Она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Аферистке, присвоившей сбережения пензячки, грозит до 10 лет лишения свободы.

Это не первый случай, когда суеверные пензенцы отдают мошенникам сбережения и даже недвижимость. Так, 62-летняя горожанка за «снятие порчи» перечислила «целительнице» 558 564 рубля, затем для оплаты сеансов оформила два потребительских кредита на 200 тысяч рублей, а после этого продала свою однокомнатную квартиру.