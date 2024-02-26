Работающую в сфере образования зареченку напугали донатами для ВСУ

26.02.2024 | 20:42

В Заречном 39-летняя местная жительница взяла кредит, чтобы отдать деньги мошенникам. Аферисты воспользовались тем, что женщина работает в сфере образования.

Зареченке написал знакомый, что с ней в ближайшее время свяжется сотрудник Министерства образования и науки РФ. Поверив, она стала ждать звонка.

Вскоре он раздался, но разговаривал с горожанкой мужчина, представившийся сотрудником ФСБ.

«Он объяснил, что мошенники пытаются похитить деньги зареченки и направить их на финансирование Вооруженных сил Украины. Звонивший предупредил, что для решения проблемы с зареченкой свяжутся сотрудники Центробанка», - цитирует специалиста по связям с общественностью ОВД по закрытому городу Сергея Яшкина портал «Заречье сегодня».

Дальше злоумышленники действовали по распространенной схеме: от женщины потребовали перевести средства на безопасный счет. Узнав о том, что у нее нет накоплений, аферисты попросили зареченку срочно взять кредит.

Она послушалась и отправилась в банк, но там в займе ей отказали. Финансовое учреждение одобрило только получение кредитной карты с лимитом в 95 000 рублей. Эти деньги горожанка и перевела мошенникам.

«После этого звонки прекратились. Женщина обратилась в полицию. Ущерб для нее является значительным», - сообщает портал.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело.