Пензячка поверила «менеджеру интернет-магазина» и потеряла деньги

24.02.2024 | 10:10

43-летняя жительница Пензы попалась на удочку мошенника при покупке товара в интернет-магазине товаров для авто.

Женщина оставила оставила заявку на покупку сигнализации стоимостью более 7 000 рублей. После этого ей позвонил незнакомец, представившийся менеджером магазина.

Он сказал, что покупательнице нужно оплатить заказ, и предоставил номер банковского счета. Пензячка перечислила деньги, но устройство к обещанному сроку так и не получила.

«Менеджер» перестал выходить на связь, и покупательница обратилась в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Аферисту грозит до 2 лет лишения свободы.

«Чтобы избежать обмана через интернет, обращайте внимание на некоторые признаки потенциально опасных предложений. Если вам предлагают перечислить предоплату за товар или услугу, особенно при помощи перевода на счет банковской карты, нужно понимать, что данная сделка является опасной. Помните, что при переводе денег в счет предоплаты вы не имеете никаких гарантий их возврата или получения товара либо услуги», - предупредили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.