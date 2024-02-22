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Криминал

Сердобчанин ударил сожительницу ножом за обвинение в тунеядстве

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50-летний сердобчанин обиделся на слова 63-летней сожительницы о том, что он ничего не делает, и несколько раз ударил ее, в том числе ножом.

Все случилось вечером 23 декабря в доме женщины на улице Фрунзе. Пара выпивала, и хозяйка обвинила мужчину в тунеядстве. Это задело сожителя так сильно, что он решил наказать обидчицу физически. Сердобчанин не менее 7 раз ударил ее в туловище кулаком, а когда она убежала на кухню, догнал и ножом ранил в предплечье.

Женщине удалось покинуть дом и вызвать полицию. Ее травмы позже оценили как легкий вред здоровью.

На агрессора завели уголовное дело. Он во всем признался. Кстати, ранее местный житель уже был судим за повторное вождение в пьяном виде, неуплату алиментов и угрозу убийством.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в мировой суд», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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