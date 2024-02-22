Помощь друга в покупке земли обернулась потерей крупной суммы

22.02.2024 | 08:29

Предприниматель из Неверкинского района потерял деньги, положившись на содействие знакомого в оформлении недвижимости.

Бизнесмен решил купить участок для своей деятельности. Его 43-летний товарищ заявил, что может помочь ему быстро получить землю в собственность. Коммерсант поверил и перечислил на его счет почти 300 тысяч рублей.

Однако сделка затягивалась. При каждой встрече «посредник» говорил предпринимателю, что переговоры все еще ведутся. В конце концов тот понял, что его обманывают, и обратился в полицию.

«Подозреваемый признался, что денежные средства потратил на собственные нужды. По данному факту возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Присвоившему чужие деньги гражданину грозит до двух лет лишения свободы.