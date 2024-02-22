Помощь друга в покупке земли обернулась потерей крупной суммы

Предприниматель из Неверкинского района потерял деньги, положившись на содействие знакомого в оформлении недвижимости.
Бизнесмен решил купить участок для своей деятельности. Его 43-летний товарищ заявил, что может помочь ему быстро получить землю в собственность. Коммерсант поверил и перечислил на его счет почти 300 тысяч рублей.
Однако сделка затягивалась. При каждой встрече «посредник» говорил предпринимателю, что переговоры все еще ведутся. В конце концов тот понял, что его обманывают, и обратился в полицию.
«Подозреваемый признался, что денежные средства потратил на собственные нужды. По данному факту возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Присвоившему чужие деньги гражданину грозит до двух лет лишения свободы.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀