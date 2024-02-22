Сетевое издание|18+|Четверг|22 фев 2024|11:22
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-9oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-7oC
-6oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Помощь друга в покупке земли обернулась потерей крупной суммы

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Предприниматель из Неверкинского района потерял деньги, положившись на содействие знакомого в оформлении недвижимости.

Бизнесмен решил купить участок для своей деятельности. Его 43-летний товарищ заявил, что может помочь ему быстро получить землю в собственность. Коммерсант поверил и перечислил на его счет почти 300 тысяч рублей.

Однако сделка затягивалась. При каждой встрече «посредник» говорил предпринимателю, что переговоры все еще ведутся. В конце концов тот понял, что его обманывают, и обратился в полицию.

«Подозреваемый признался, что денежные средства потратил на собственные нужды. По данному факту возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Присвоившему чужие деньги гражданину грозит до двух лет лишения свободы.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте