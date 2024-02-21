16-летний пензенец нашел подработку и попал под следствие

21.02.2024 | 09:39

16-летнему жителю Пензы инкриминируется три эпизода мошенничества в крупном и значительном размере.

По данным следствия, в конце января подросток решил заработать незаконным способом и согласился стать курьером в схеме «ваш родственник совершил ДТП».

Получив от «работодателей» адреса жертв, парень на такси приехал из Пензы в Каменку. Там он забирал у обманутых пожилых граждан деньги и переводил их на банковские счета, оставляя себе часть в качестве вознаграждения.

«В общей сложности у потерпевших были похищены средства в сумме 990 тысяч рублей», - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступлений и закрепляют доказательственную базу. Юный мошенник полностью возместил потерпевшим ущерб.

«Ни по телефону, ни в ходе очной беседы сотрудники правоохранительных органов (СК России, ФСБ, МВД России, Росгвардии и других) не заявляют требований о передаче кому-либо или переводе денежных средств на банковские счета. Такие требования - явный признак мошенничества», - предупредили в ведомстве.

Пензенцев просят донести эту информацию до пожилых родственников, которые наиболее часто становятся жертвами аферистов.