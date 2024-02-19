Пензенские полицейские задержали закладчиков, шедших по трассе

19.02.2024 | 13:40

Пензенские полицейские не дали двум 20-летним жителям Новгородской области сбыть крупную партию наркотиков на территории региона.

Подозрительных молодых людей остановили на трассе М-5 «Урал», когда они шли по дороге.

«Данные граждане были доставлены в ОМВД России по Городищенскому району. В ходе личного досмотра у них был изъят телефон с координатами, по которым в последующем был обнаружен сверток с веществом белого цвета», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Это оказался мефедрон массой 438,56 грамма.

Парни признались, что 2 дня работают оптовыми закладчиками в интернет-магазине. Через тайники они хотели сбыть наркотики.

Возбуждено уголовное дело. Молодых людей заключили под стражу. Им грозит до 10 лет лишения свободы.