Сетевое издание|18+|Понедельник|19 фев 2024|16:40
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-5oC
-4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-6oC
-5oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Пензенские полицейские задержали закладчиков, шедших по трассе

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Пензенские полицейские не дали двум 20-летним жителям Новгородской области сбыть крупную партию наркотиков на территории региона.

Пензенские полицейские задержали закладчиков, шедших по трассе

Подозрительных молодых людей остановили на трассе М-5 «Урал», когда они шли по дороге.

Пензенские полицейские задержали закладчиков, шедших по трассе

«Данные граждане были доставлены в ОМВД России по Городищенскому району. В ходе личного досмотра у них был изъят телефон с координатами, по которым в последующем был обнаружен сверток с веществом белого цвета», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Пензенские полицейские задержали закладчиков, шедших по трассе

Это оказался мефедрон массой 438,56 грамма.

Парни признались, что 2 дня работают оптовыми закладчиками в интернет-магазине. Через тайники они хотели сбыть наркотики.

Возбуждено уголовное дело. Молодых людей заключили под стражу. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео областного УМВД РФ
0
0
0




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте