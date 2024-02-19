Пензенец сломал мужчине челюсть из-за просьбы вести себя тише

29-летний пензенец не стерпел жалоб на шум и стал фигурантом уголовного дела. Он ударил незнакомца кулаком в лицо.
Ночь на 3 сентября житель областного центра проводил в гостях у друга на улице Антонова, где тот снимал квартиру. Компания шумно себя вела, из-за чего соседи приходили с претензиями.
Ранним утром гость встретил у подъезда одного из недовольных и нагрубил ему. Мужчина ответил тем же и получил кулаком в лицо. От мощного удара сломались челюсть и зуб.
Пострадавший написал заявление в полицию, а сотрудники нашли агрессора и вызвали на допрос.
«Он явился к ним и сознался в содеянном, попросил прощения у потерпевшего», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.
На пензенца завели уголовное дело, его ждет суд. Горожанину грозит до 3 лет лишения свободы.
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