Бековчанин решил напугать двух женщин и попал под суд

19.02.2024 | 18:10

33-летний житель Бековского района предстанет перед судом за угрозы в адрес двух самых близких ему женщин.

По версии правоохранителей, конфликт между домочадцами произошел днем 22 декабря 2023 года в с. Сосновка. Пьяный мужчина поругался со своей 49-летней сожительницей - инвалидом III группы. В порыве гнева он дал ей пощечину, затем схватил нож и приставил к шее, пригрозив убить.

«Находившаяся в этот момент в доме мать злоумышленника попыталась оттащить его за одежду. Тогда злоумышленник наставил нож на свою мать и со словами угрозы убийством пошел в ее сторону. Женщина смогла уговорить сына успокоиться и положить нож, после чего выбежала из дома и вызвала сотрудников полиции», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

По словам мужчины, сожительница высказывала ему претензии по поводу того, что он нигде не работает и кормится за ее счет. Это сильно оскорбило бековчанина, поэтому он решил напугать женщину.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение мировому судье судебного участка в границах Бековского района», - добавила Светлана Артамонова.