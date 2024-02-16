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Криминал

Нижнеломовец продал машину, чтобы спасти от конфискации, и прогадал

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Житель Нижнеломовского района успел продать автомобиль до конфискации и оказался должен государству 522 500 рублей.

Мужчина был лишен водительских прав за пьяную езду, но 12 сентября 2023 года в деревне Волженке снова сел за руль нетрезвым. С управлением он не справился и сначала наехал на опору газовой трубы, а затем влетел в забор дома.

Когда на место прибыли сотрудники ДПС, водитель отказался от освидетельствования на состояние опьянения.

За повторное нетрезвое вождение суд назначил нижнеломовцу наказание в виде 220 часов обязательных работ и лишил его права управления транспортными средствами на 2 года. Также у мужчины должны были конфисковать в собственность государства автомобиль Chevrolet Niva, на котором он передвигался.

«Однако указанное транспортное средство было продано после совершения преступления за 100 000 рублей, что сделало конфискацию невозможной», - сообщили в пресс-службе Нижнеломовского суда Пензенской области.

Тогда было принято решение взыскать с мужчины и обратить в доход государства 522 500 рублей - стоимость проданного автомобиля.

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