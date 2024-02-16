Нижнеломовец оставил приятелей на ночь и попал под суд

16.02.2024 | 09:38

59-летнего жителя Нижнеломовского района будут судить за нападение на своего гостя.

По версии следствия, 5 ноября прошлого года мужчина выпивал вместе с двумя приятелями у себя дома в селе Овчарном. После застолья собутыльники решили не расходиться и заночевать тут же. Все легли в одной комнате: один - на полу, двое других - на диванах.

«Хозяину не понравилось, что односельчане переговаривались, мешали ему спать и не реагировали на его замечания. Тогда он взял со стола кухонный нож, подошел к лежавшему на полу гостю и нанес ему один удар в область груди, после чего лег спать», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Когда через некоторое время мужчина проснулся, то увидел, что приятель лежит в крови, и вызвал скорую помощь. Здоровью гостя был причинен тяжкий вред.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело, которое уже направлено в Нижнеломовский районный суд. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.