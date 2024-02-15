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Криминал

Житель Пензенского района рискнул свободой ради марихуаны

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48-летний житель Пензенского района может надолго лишиться свободы из-за того, что снова ступил на криминальный путь. Он рискнул ради запрещенных веществ.

В январе к местному жителю с обыском наведались полицейские. Они нашли у него дома зеленые кусты растений и измельченную массу (после экспертизы выяснилось, что это марихуана весом более 300 граммов).

Житель Пензенского района рискнул свободой ради марихуаны

«Со слов мужчины, наркотические растения он хранил у себя дома для личного потребления», - сообщила следователь СО ОМВД России по Пензенскому району Алена Синюкова.

Ранее хозяин жилища уже был судим за аналогичные преступления, теперь на него возбуждено еще одно уголовное дело.

Мужчине грозит лишение свободы сроком до 10 лет. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Источник — видео областного УМВД РФ
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