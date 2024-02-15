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Криминал

Ревность стала причиной яростной драки между друзьями-односельчанами

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49-летний житель Камешкирского района, решивший вместе со своей любимой женщиной навестить приятеля, не подозревал, что этот визит закончится для него плачевно.

Пара пришла в гости к 40-летнему односельчанину, и тот радушно пригласил гостей выпить и закусить. Все трое сели за стол, и вскоре захмелевший хозяин начал оказывать женщине слишком откровенные знаки внимания.

«Его друг приревновал свою возлюбленную к новому поклоннику. Между соперниками возник конфликт и завязалась драка», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Победителем в поединке стал хозяин дома. Покинув его жилище, избитый и оскорбленный мужчина обратился в полицию.

По факту нанесения побоев возбуждено уголовное дело. Наказанием могут стать исправительные работы на срок до одного года.

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