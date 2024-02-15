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Криминал

Мошенник, забравший у сельчанки полмиллиона, получил условный срок

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Бековский районный суд вынес приговор 19-летнему жителю Саратовской области, исполнявшему роль курьера в мошеннической схеме.

В сентябре 2023 года парень в мессенджере Теlegram согласился вступить в группу аферистов. Его «работодатели» занимались массовым обзвоном владельцев телефонных номеров в поселке Сахзавод Бековского района. Потенциальных жертв они обрабатывали по схеме «ваш родственник совершил ДТП» и вымогали деньги якобы для лечения пострадавшего и освобождения виновника аварии от уголовной ответственности.

Молодой саратовец должен был забирать у жертв средства и передавать «наверх», часть оставляя себе в качестве вознаграждения.

27 сентября на удочку аферистов попалась сельчанка, поверившая, что ее дочь попала в беду. Она согласилась отдать все свои деньги, чтобы спасти ее. Лжеполицейский по телефону спросил у женщины адрес. Затем он велел ей собрать для дочери пакет с постельным бельем и металлической посудой, положить в него деньги и передать мужчине, который за ним приедет.

Курьер забрал у женщины 521 000 рублей и сообщил об этом подельникам.

В судебном заседании саратовец рассказал, что поступал незаконно, но ему были нужны деньги. Поэтому он, не задумываясь о последствиях, выполнял инструкции, приходившие ему по телефону.

Суд вынес парню приговор - три года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. С саратовца полностью взыскана сумма ущерба, причиненного сельчанке.

«Приговор вступил в силу», - сообщили в пресс-службе Бековского районного суда.

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