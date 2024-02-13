Молодой мокшанец сел за руль пьяным и стал инвалидом

13.02.2024 | 21:44

26-летний житель села Долгоруково Мокшанского района поплатился за пьяное вождение.

Поздно вечером 12 марта прошлого года пьяный молодой мужчина ехал на автомобиле ВАЗ-21099 по трассе М-5 и на 584-м километре столкнулся с Ford Transit.

«В результате ДТП он получил телесные повреждения и был доставлен в стационар. Химико-токсическое исследование крови пациента установило наличие этилового спирта в количестве 1,3 г/л», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Сельчанин признал вину. Он рассказал, что отмечал свой день рождения у тещи, после чего по договоренности с товарищем поехал в Мокшан. Очнулся он через 16 дней в больнице, как попал в аварию, не помнит. Сейчас имеет инвалидность II группы.

Водительского удостоверения у мужчины никогда не было, но, несмотря на это, осенью 2022 года он купил машину, которую после ДТП сдал на металлолом за 13 440 рублей.

Суд назначил мужчине наказание в виде двух лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортом на 3 года 2 месяца 18 дней.

«По ходатайству государственного обвинителя суд конфисковал у осужденного в доход государства денежную сумму, соответствующую стоимости сданного на металлолом автомобиля ВАЗ-21099», - заключила Светлана Артамонова.