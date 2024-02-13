45-летний пензенец задолжал знакомому и лишился жизни

13.02.2024 | 12:45

В Пензе жизнь 45-летнего мужчины оборвалась из-за невозвращенного долга. Его жестоко избил 36-летний знакомый.

Трагедия случилась днем 7 января в 4-м проезде 40 лет Октября. Старший приятель пришел домой к младшему. Мужчины выпивали, а спустя время хозяин вспомнил, что гость должен ему денег.

«В ходе возникшей ссоры он нанес оппоненту не менее пяти ударов руками и ногами по голове и телу. После избиения потерпевший ушел из квартиры», - рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Через несколько дней избитый товарищ умер в больнице от травмы головы.

«Сотрудники полиции отработали круг лиц, причастных к совершению преступления, и по горячим следам установили личность подозреваемого», - сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по области Ольга Евдокимова.

Пензенец во всем признался.

Возбуждено уголовное дело. Жителя областного центра заключили под стражу. Выясняются все обстоятельства преступления. Назначен ряд экспертиз.