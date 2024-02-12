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Криминал

Земетчинцу, избившему ребенка и полицейского, не смягчили приговор

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В Земетчинском районе осудили 41-летнего участника боевых действий, который избил своего 10-летнего сына. Также мужчина напал на полицейского.

Все случилось в июле 2023 года. Пьяный сельчанин набросился с кулаками на ребенка. На место скандала прибыли инспектор ПДН и участковый. Правоохранители предложили мужчине отправиться с ними в отдел полиции для составления протокола об административном правонарушении.

В ответ сельчанин разразился нецензурной бранью, стал кричать, размахивать руками, а затем схватил участкового за одежду, оттолкнул от себя. Агрессор и правоохранитель упали на землю.

«Дебошир ударил участкового локтем в правый глаз, причинив ему физическую боль», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

У сельчанина двое детей, но в родительских правах он ограничен, так как обязанностей по воспитанию не исполнял. Кроме того, он был судим за неуплату алиментов и отвечал перед законом за угрозу убийством матери.

«Подсудимый вину признал и пояснил, что находился в сильной степени опьянения и оказал сопротивление сотрудникам полиции, так как не хотел ехать в отдел полиции и быть подвергнутым административному аресту», - рассказала старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

При вынесении решения суд учел то, что сельчанин участвовал в боевых действиях, и принял во внимание состояние его здоровья. Мужчину приговорили к одному году и семи месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Наказание осужденный счел слишком суровым и подал апелляцию. Суд вышестоящей инстанции рассмотрел ее, но оставил без удовлетворения, а приговор - без изменения.

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