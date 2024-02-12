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Криминал

Разгневанная свекровь облила пензячку кипящим отваром свеклы

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В Пензе 41-летняя местная жительница пострадала во время ссоры с 62-летней свекровью. Две хозяйки не смогли ужиться на одной кухне.

Согласно материалам дела, пенсионерка вынуждена проживать в одной квартире вместе с сыном и его супругой. Отношения у женщин не складывались, они часто конфликтовали.

В день совершения преступления свекровь и сноха вместе хлопотали на кухне. Старшая из женщин варила свеклу. Родственницы поссорились, и, разозлившись, пенсионерка облила оппонентку кипятком из кастрюли.

Пострадавшую пензячку госпитализировали, ее травмы квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.

Свекровь во всем созналась. Выяснилось, что ранее женщину уже привлекали к уголовной ответственности за угрозу убийством.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «з» части 2 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью)», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Пенсионерка может оказаться за решеткой на срок до 5 лет.

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