Пензенец с упаковкой пива не смог убежать от полицейских

12.02.2024 | 12:37

32-летний пензенец приехал в Ухтинку ради кражи спайки с пивом из магазина и попался на глаза полицейским. Теперь ему грозит срок.

Действия мужчины зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные в торговой точке. На записях он с шестью бутылками алкоголя, упакованными в полиэтилен, быстрым шагом проходит по залу и, минуя кассу, покидает магазин.

Остаться незамеченным пензенец не смог.

«Продавец увидела злоумышленника и побежала за ним на улицу. Тот попытался скрыться с похищенным. Около магазина находились сотрудники полиции, которые увидели подозрительного мужчину и приняли меры к его задержанию», - сообщила дознаватель отделения дознания ОМВД России по Бессоновскому району Екатерина Чернова.

Горожанин во всем сознался и рассказал, что пошел на преступление из-за нехватки денег. Пензенец думал, полицейские не смогут его найти, так как он живет в другом районе.

Возбуждено уголовное дело.

«Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет», - отметила Екатерина Чернова.

Теперь житель Пензы находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.