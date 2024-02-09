Кузнечанин, избивший приятеля до смерти, ждал смягчения наказания

09.02.2024 | 16:25

В Пензенской области вступил в силу приговор 37-летнему кузнечанину, который до смерти избил своего 43-летнего приятеля во время разборок.

25 июня 2022 года мужчины поругались, когда выпивали вместе, и договорились встретиться на следующий день около одного из магазинов города, чтобы выяснить отношения на кулаках.

По словам младшего из них, оппонент попытался первым ударить его и достал нож. Он не растерялся и стукнул того рукой по голове и еще раз - по телу. На том якобы и разошлись.

На следующий день избитый мужчина умер в больнице от сочетанной травмы с повреждением внутренних органов и переломами ребер.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть, районный суд назначил кузнечанину наказание в виде 8 лет, 6 месяцев и 10 дней в колонии строгого режима.

Ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности - за кражи, несколько эпизодов преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, побои.

«Не согласившись с назначенным наказанием, он подал апелляционную жалобу, которая коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда оставлена без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу 31 января 2024 года», - сообщили в пресс-службе Кузнецкого районного суда.