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Криминал

19-летний пензенец «отдохнет» от бесконечных краж в колонии

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В Пензе вынесли приговор 19-летнему местному жителю. Молодого человека признали виновным в серии краж из магазинов.

Юный пензенец имел проблемы с законом еще с несовершеннолетнего возраста, его дважды привлекали к административной ответственности за мелкое хулиганство. Назначенные штрафы парень не платил и продолжил совершать преступления. Так, в 2022-2023 годах его трижды судили за кражи и грабеж.

В ноябре прошлого года пензенца признали виновным в совершении 8 преступлений: 2 краж, 5 эпизодов мелкого хищения чужого имущества и краже денег с банковского счета.

Следствие установило, что с 5 января по 2 августа юноша похитил из магазинов 2 бутылки рома, столько же виски, 1 бутылку аперитива, 10 шоколадных плиток, 6 упаковок мицеллярной воды, столько же флаконов пены для бритья. Общая сумма ущерба торговым точкам превысила 8 800 рублей.

Юного вора правоохранители вычислили по камерам.

19-летний пензенец «отдохнет» от бесконечных краж в колонии

«Кроме того, в июне он украл банковскую карту своей матери и снял с нее около 90 000 рублей», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

Свою вину молодой человек признал, причиненный ущерб полностью возместил. Его приговорили к двум годам лишения свободы в колонии общего режима.

«Судебной коллегией по уголовным делам Пензенского областного суда приговор в части квалификации преступлений и назначенного наказания оставлен без изменения и вступил в законную силу», - добавили в пресс-службе.

Фото из материалов уголовного дела предоставлено пресс-службой Пензенского областного суда.

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