Наровчатец отказался оплатить девушке проезд и лишился денег

07.02.2024 | 08:15

43-летний житель Наровчатского района лишился 54 тысяч рублей. Увидев СМС-сообщение о списании денег с его банковской карты, он обратился в полицию.

Стражи порядка восстановили картину произошедшего. Под подозрением оказалась 22-летняя приятельница владельца карты.

Она рассказала, что несколько дней гостила мужчины и распивала с ним спиртное. Когда запасы алкоголя заканчивались, хозяин давал ей карту и посылал в магазин за добавкой - так она узнала ПИН-код.

Когда настало время расставаться, девушка попросила мужчину оплатить ей проезд до дома. Он отказался, и тогда она решила самостоятельно воспользоваться его деньгами. Взяв его мобильный телефон, она перечислила через приложение банка на свою карту 54 тысячи рублей. Часть денег она обналичила в банкомате, а на остальную сумму купила одежду.

По факту кражи денег с банковского счета возбуждено уголовное дело. За это грозит лишение свободы на срок до 6 лет. С девушки взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

«Внимательно относитесь к сохранности своего имущества. Не оставляйте дорогостоящие вещи и деньги без присмотра, не обеспечив их должной защиты. Злоумышленникам достаточно нескольких секунд, чтобы совершить кражу, а розыск преступника и похищенного имущества занимает значительно больше времени», - напомнили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.