Пензенец едва не перерезал горло попутчику в поезде

40-летний житель Пензенской области обвиняется в покушении на убийство. Дело расследуется в соседнем регионе - Тамбовской области, где всего несколько дней назад произошло преступление.
По версии следствия, вечером 25 января в проезжавшем по Тамбовщине поезде поссорились два пассажира. Один из них - пензенец, не раз судимый за преступления против личности.
Разгоряченный конфликтом рецидивист схватил нож и несколько раз вонзил лезвие в шею попутчика.
«Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи 42-летний потерпевший остался жив и сейчас находится в медицинском учреждении», - сообщили в Следственном управлении СК России по Тамбовской области.
По решению суда пензенец заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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