Пензенец едва не перерезал горло попутчику в поезде

31.01.2024 | 11:36

40-летний житель Пензенской области обвиняется в покушении на убийство. Дело расследуется в соседнем регионе - Тамбовской области, где всего несколько дней назад произошло преступление.

По версии следствия, вечером 25 января в проезжавшем по Тамбовщине поезде поссорились два пассажира. Один из них - пензенец, не раз судимый за преступления против личности.

Разгоряченный конфликтом рецидивист схватил нож и несколько раз вонзил лезвие в шею попутчика.

«Благодаря своевременно оказанной медицинской помощи 42-летний потерпевший остался жив и сейчас находится в медицинском учреждении», - сообщили в Следственном управлении СК России по Тамбовской области.

По решению суда пензенец заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.