В Наровчате наказали пьяного водителя буксируемой машины

30.01.2024 | 18:36

В Наровчате 36-летнего мужчину отправили в колонию строгого режима за повторную езду в нетрезвом виде, хотя в этот раз от него лично зависело немногое - его машину тянули на буксире.

Сельчанина уже трижды привлекали к ответственности за управление автомобилем подшофе, но в мае 2023 года он снова сел за руль своего ВАЗ-21099 пьяным, к тому же без водительского удостоверения.

Правда, ехать самостоятельно отечественная легковушка не могла. Знакомый согласился прикрепить ее тросом к своей машине и отбуксировать до пункта назначения.

На дороге Нижний Ломов - Наровчат «кортеж» был остановлен сотрудниками ГИБДД. Пьяный водитель ВАЗа пояснил, что направлялся в соседнее село за молоком.

Мужчине назначили наказание в виде полутора лет колонии строгого режима с лишением права управлять транспортом на три года.

«Осужденный подал апелляционную жалобу. Коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда оставила решение без изменения», - сообщили в пресс-службе Наровчатского районного суда.