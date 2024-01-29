Пензенца обманули на полмиллиона на сайте бесплатных объявлений

56-летний пензенец поверил продавцу на сайте бесплатных объявлений и остался без запчастей. Мужчина перевел за них более 500 000 рублей, но так ничего и не получил.
«Нашел объявление о продаже мототехники и запчастей к мотоциклам. Перевел деньги продавцу, потом нашлись еще запчасти, опять перевел деньги. Понадеялся на его порядочность. Хотели отправить транспортной компанией, но объем был большой, и он решил сам привезти», - рассказал горожанин.
После этого продавец перестал выходить на связь. Тогда пензенец пошел в полицию.
«Был установлен подозреваемый - ранее судимый житель Оренбургской области 1991 года рождения», - сообщила следователь отдела СО УМВД России по г. Пензе Динара Назырова.
Он во всем признался и рассказал, что хотел заработать. Думал, что в другом городе полиция его не найдет.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы. Мужчина заключен под стражу, он собирается возместить пензенцу весь ущерб.
«Сотрудники полиции сделали большую работу, спасибо им за это. Хочу предостеречь всех, чтобы более внимательно делали покупки», - отметил житель Пензы.
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