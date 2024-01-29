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Криминал

Никольчанин захотел убить жену за то, что проспал застолье

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На 25-летнюю жительницу Никольского района набросился муж, вооруженный металлическим стулом. Женщина обратилась в полицию.

Она рассказала правоохранителям, что ее 32-летний супруг распивал алкоголь, а потом отправился спать, однако попросил разбудить его перед приходом родственников, застолье с которыми у пары намечалось.

Гости пришли, но жена решила, что мужчине лучше отдохнуть, и не стала его будить. Тот проснулся уже после события и разозлился, узнав, что пропустил его. Схватив стул, супруг заявил жене, что убьет ее.

Никольчанке удалось убежать на улицу.

«Подозреваемый дал признательные показания. Он рассказал, что на совершение преступления его толкнуло злоупотребление алкоголем», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Агрессору грозит лишение свободы на срок до двух лет.

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