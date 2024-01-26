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Криминал

Два друга-наркодилера, вместе отбывавшие срок, вернутся в колонию

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Два пензенца, одному из которых 24 года, другому - 33, предстанут перед судом за наркопреступления. Старшему из них, помимо этого, вменяется в вину управление автомобилем в состоянии опьянения.

Мужчины, несмотря на разницу в возрасте, дружили с детских лет и вместе отбывали наказание в колонии за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Оказавшись в прошлом году на свободе, они решили заработать денег тем же криминальным способом.

В ночь на 15 октября преступный дуэт забрал из тайника в Саловском сельсовете Пензенского района пакет с синтетическим наркотиком массой не менее 4,79 г. В квартире одного из подельников в селе Засечном они разложили содержимое в два свертка и вечером 21-го числа сделали закладки в районе 2-го Василькового проезда Ленинского лесхоза.

Утром следующего дня по указанию сообщника наркодилеры взяли из тайника недалеко от улицы Арбековской в Пензе такое же вещество массой не менее 189,84 г и расфасовали его в той же квартире на 127 свертков, из которых планировали сделать закладки. Однако днем 23 октября на улице Окружной в Пензе напарников задержали сотрудники полиции.

Часть свертков с наркотиком была изъята при личном досмотре, остальное - по месту жительства одного из них.

Кроме того, старший из компаньонов еще в октябре 2018 года был оштрафован за пьяную езду и лишен прав на 1,5 года, однако уклонился от сдачи водительского удостоверения. А в ночь на 24 августа 2023-го его задержали сотрудники ГИБДД в Кривозерье за рулем отцовского автомобиля Toyota Corolla. У мужчины наблюдались явные признаки опьянения, однако освидетельствование на месте не подтвердило наличия алкоголя в организме. Проходить обследование на состояние наркотического воздействия водитель отказался.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Первомайский районный суд Пензы», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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