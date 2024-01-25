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Криминал

Жительница Колышлейского района, забывшая о ребенке, пойдет под суд

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34-летнюю жительницу Колышлейского района, много лет не вспоминавшую о существовании сына, настигла расплата.

11-летний ребенок почти всю свою жизнь находится с отцом, мать не озабочена содержанием и воспитанием мальчика. С 2017 года она обязана выплачивать алименты на его содержание.

«Однако здоровая и трудоспособная женщина, имевшая возможность устроиться на работу и платить деньги ребенку, не пожелала этого сделать», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

В апреле 2023 года суд лишил сельчанку родительских прав, а в июне женщину привлекли к административной ответственности за неуплату алиментов. Впрочем, эффекта эти меры не принесли: женщина по-прежнему не желала помогать сыну.

В итоге общая сумма задолженности по алиментам составила более 750 тысяч рублей, и мать-кукушка стала фигуранткой уголовного дела. Его будет рассматривать районный суд.

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Источник — фото pixabay.com
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