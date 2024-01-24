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Криминал

Жительница Мичуринского покалечила женщину в драке

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В Пензе будут судить 34-летнюю жительницу поселка Мичуринского, которая до полусмерти избила гостью своего троюродного брата.

Все случилось 14 февраля прошлого года в квартире мужчины на улице Титова.

Сестра пришла к брату и увидела там женщину, которая пользовалась его гостеприимством для регулярных застолий. Выпивать вместе представительницы прекрасного пола не стали и начали выяснять отношения. Вскоре в ход пошли кулаки.

Пьяная родственница хозяина схватила оппонентку за волосы и ударила коленом в голову, отчего та упала на пол. Продолжая держать женщину за волосы, злоумышленница оттащила ее из кухни к входной двери, стукнула кулаком по лицу, несколько раз приложила головой о стену и вдобавок нанесла удар своей головой.

«В результате у потерпевшей образовалась закрытая черепно-мозговая травма, ушиб мозга и другие телесные повреждения, квалифицируемые как тяжкий вред здоровью», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Сельчанка признала свою вину лишь частично, заявив, что коленом не била, головой о стену не прикладывала. По ее мнению, некоторые повреждения потерпевшая могла получить раньше.

«Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Пензы. Обвиняемой грозит лишение свободы на срок до 8 лет», - заключила Светлана Артамонова.

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