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Криминал

В Пензенской области задержали машину с партией мефедрона

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В Мокшанском районе полицейские остановили автомобиль с крупной партией мефедрона. Наркотик вез 29-летний житель Краснодара.

В Пензенской области задержали машину с партией мефедрона

Мужчину задержали на 367-м километре трассы Нижний Новгород - Саратов при отработке оперативной информации.

В Пензенской области задержали машину с партией мефедрона

«В ходе обыска транспортного средства полицейские обнаружили и изъяли под динамиками в обшивке багажного отделения, а также в самой дверце 10 полимерных пакетов с мефедроном общей массой более 4,5 кг, что подтвердила экспертиза», - рассказали в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

В Пензенской области задержали машину с партией мефедрона

Выяснилось, что запрещенное вещество краснодарец забрал из тайника в Московской области по указанию куратора в мессенджере, и хотел продать закладками в Пензенском и Самарском регионах.

Возбуждено уголовное дело.

«Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - сообщили в УМВД.

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Источник — видео областного УМВД РФ
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