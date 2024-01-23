Пенсионер хотел сжечь дом любимой, чтобы она переехала к нему

23.01.2024 | 08:13

65-летний житель Сердобского района в порыве чувств совершил преступление. Об этом в полицию сообщила его 49-летняя возлюбленная. Испуганная женщина рассказала правоохранителям, что сожитель хочет сжечь ее дом.

По адресу немедленно прибыли стражи порядка. Пенсионер не стал отпираться. Он рассказал, что является хозяином квартиры, в которой планировал жить со своей второй половинкой, хотя бы и в гражданском браке. Мужчина не раз уговаривал ее переехать к нему, но та отказывалась.

Тогда сердобчанин решил, что если его подруга лишится своего жилья и имущества, то наверняка переедет под его кров.

Он пришел в дом к сожительнице с канистрой бензина и начал расплескивать его. Вовремя появившиеся сотрудники полиции предотвратили трагедию.

«Возбуждено уголовное дело», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.